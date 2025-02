Ministério da Saúde amplia recomendação da vacina contra a dengue para evitar vencimento de doses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Nesta sexta-feira (14), o Ministério da Saúde emitiu nota técnica para todos os estados brasileiros recomendando a atualização das diretrizes de uso da vacina contra a dengue. Agora a pasta recomenda a ampliação do público-alvo da imunização, remanejar doses para novos municípios e, em caráter temporário, propõe o uso de doses com o prazo de validade próximo.

As doses com um prazo de validade dentro dos próximos dois meses poderão ser remanejadas para municípios ainda não contemplados pela vacinação contra a dengue ou ser aplicadas em faixa etária ampliada, contemplando idades entre 6 a 16 anos.

Já as vacinas com vencimento previsto para o próximo mês, a recomendação é que seja ampliado o limite etário de acordo com o especificado na bula do imunizante, podendo contemplar pessoas de 4 a 59 anos de idade.

De acordo com o Ministério da Saúde, a expansão do público-alvo deve considerar a disponibilidade de doses e a situação epidemiológica de cada estado e município. A pasta deve ser devidamente informada pelas unidades federativas sobre a implementação da estratégia temporária de ampliação da vacinação.

Diante da baixa adesão pelo imunizante, a iniciativa, segundo o ministério, busca garantir que as doses adquiridas sejam completamente utilizadas.

Em 2024, foram enviadas 6,5 milhões de doses aos estados e municípios, mas apenas 3,8 milhões foram aplicadas. Dentre os adolescentes, aproximadamente 1,3 milhão de jovens que iniciaram o esquema vacinal não retornaram para a segunda dose, de acordo com a pasta.

A vacina da dengue foi incorporada ao SUS (Sistema Único de Saúde) para o público com idades de 10 a 14 anos que são residentes de localidades prioritárias de acordo com o cenário epidemiológico nacional. Hoje, 1.921 municípios têm acesso ao imunizante.