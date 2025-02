Trump usa foto de sua ficha criminal como decoração em salão na Casa Branca

Vídeo divulgado pelo vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Dan Scavino, mostra o quadro

Folhapress - 15 de fevereiro de 2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emoldurou a foto de sua ficha criminal e pendurou na entrada do Salão Oval da Casa Branca.

Vídeo divulgado pelo vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Dan Scavino, mostra o quadro. Nas imagens gravadas, é possível ver que a moldura foi colocada na entrada do salão e usa a capa do jornal New York Post, que reproduziu a imagem da ficha criminal do presidente.

A foto de Trump foi pendurada ao lado de quadros de ex-presidentes dos EUA. A “mugshot”, como é chamada a foto da ficha criminal, apareceu em imagens divulgadas nesta semana também de agendas públicas.

O local escolhido para colocar o quadro também é estratégico. O Salão Oval é o gabinete do presidente dos EUA, onde Trump faz reuniões, recebe visitas e despacha, por exemplo. Por isso, é um dos principais espaços da Casa Branca.

A foto reproduzida de Trump foi feita em 2023, em uma prisão da Geórgia. Na ocasião, ele se entregou após ser acusado de associação criminosa e conspiração por tentar mudar o resultado das eleições presidenciais. Ele foi solto, entretanto, após pagar uma fiança de cerca de R$ 1 milhão.

Em 2023 ainda, Trump explorou a imagem e a estampou em camisetas, canetas e adesivos.

“Essa foto policial vai para sempre ficar na história como um símbolo do desafio dos Estados Unidos à tirania”, diz trecho de um e-mail da campanha de Trump ao pedir a apoiadores que enviassem US$ 47 em troca de uma camiseta com a imagem.