6 nomes mais feios do mundo e o significado de cada um

Seja por conta da fonética ou até mesmo de erros na hora do registro, alguns nomes se destacam pela sonoridade pouco agradável

Magno Oliver - 16 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Escolher um nome é uma grande responsabilidade, afinal, ele acompanha uma pessoa por toda a vida. No entanto, ao redor do mundo, algumas escolhas podem parecer bastante incomuns — e até um tanto estranhas ou pouco harmoniosas.

Seja por conta da fonética, do significado ou até mesmo de erros na hora do registro, alguns nomes se destacam pela sonoridade pouco agradável. Confira seis dos nomes mais feios do mundo e o que eles significam!

1. Chlamydia

Sim, esse nome existe e já foi registrado em alguns países de língua inglesa.

Chlamydia é o nome de uma infecção sexualmente transmissível (clamídia), mas algumas pessoas acabaram escolhendo sem conhecer o significado.

2. Panza

Esse nome, registrado em alguns países hispânicos, tem uma sonoridade estranha e remete à palavra “barriga” em espanhol.

Além de pouco usual, pode gerar piadas e constrangimentos ao longo da vida.

3. Hitler

Embora o nome “Adolf” tenha sido relativamente comum na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, o sobrenome “Hitler” se tornou sinônimo de terror.

Mesmo assim, algumas pessoas insistem em registrar crianças com essa combinação, ignorando toda a sua carga histórica negativa.

4. Buratino

Esse nome é bastante estranho fora da Rússia, mas é popular por lá. Ele significa “boneco de madeira” e vem da versão russa da história de Pinóquio.

Apesar de seu significado inocente, soa incomum em muitos idiomas.

5. Covid

Após a pandemia, houve relatos de crianças registradas como Covid ou até mesmo Corona em diferentes partes do mundo.

Se a intenção era homenagear um evento marcante, o efeito pode ter sido o oposto, já que o nome está associado a uma crise sanitária global.

6. Batmanbin Suparman

Esse nome foi registrado oficialmente em Cingapura e viralizou na internet. A tradução seria algo como “Batman, filho do Super-Homem”, uma combinação que pode ser divertida, mas certamente causa estranheza.

Escolher bem evita arrependimentos

Antes de registrar um nome, é importante pensar não apenas no significado, mas também na sonoridade e nas possíveis interpretações que ele pode ter ao longo da vida da pessoa. Afinal, ninguém quer carregar um nome que cause vergonha ou problemas no futuro!

