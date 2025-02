Goiás entra em alerta para onda de calor nos próximos dias

Previsão do tempo para o Estado aponta trégua nas chuvas e aumento nas temperaturas máximas

Beatriz Bueno - 16 de fevereiro de 2025

Dia quente em Goiânia. (Foto: Arquivo/Governo de Goiás)

Os goianos devem se preparar para uma semana de calor intenso. De acordo com informações divulgadas pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), um bloqueio atmosférico começa a influenciar as condições do tempo no estado, favorecendo a estabilidade climática e elevando as temperaturas máximas.

As chances de chuvas diminuem e, caso ocorram, devem ser de forma isolada.

Goiás está sob alerta para a elevação das temperaturas máximas nos próximos dias devido à formação de uma onda de calor.

Esse fenômeno atmosférico pode aumentar significativamente as temperaturas, exigindo cuidados extras da população para evitar problemas de saúde, como desidratação e insolação.

Previsão para algumas cidades do estado:

Goiânia terá sol e variação de nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A temperatura máxima pode chegar a 32°C, enquanto a umidade relativa do ar oscila entre 40% e 90%.

Em Anápolis, a previsão indica sol com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas devem oscilar entre 19°C e 29°C.

Em outras cidades do interior do estado, como Catalão, Cristalina, Formosa, Santa Helena, Goianésia e Itumbiara, a chance de chuva é menor, mas as temperaturas podem alcançar até 33°C.

No oeste goiano, Aruanã pode registrar pancadas de chuva, enquanto as máximas podem chegar a 35°C.

Já em Pirenópolis e Caiapônia, a previsão varia de 7,0 mm a 10,00 mm de chuva logo no início da semana.