Vítimas de grave acidente em Goiás são familiares do deputado Ismael Alexandrino

Parlamentar emitiu nota de pesar pela morte dos tios e primos lembrando que “a vida é um sopro”

Isabella Valverde - 16 de fevereiro de 2025

Familiares do parlamentar morreram após um trágico acidente. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

As quatro vítimas do gravíssimo acidente ocorrido na manhã deste domingo (16), próximo ao município de Mozarlândia, eram familiares do deputado federal Ismael Alexandrino (PSD), que também é ex-secretário de Saúde de Goiás.

Parentes viajavam em um Chevrolet Prisma, quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou pelo lado direito da via, caindo em uma represa.

As vítimas foram identificadas como Hélio, Dona Nena, professora Helhamar, da rede municipal de ensino, e o filho dela, José Otávio.

Pelas redes sociais, parlamentar emitiu nota de pesar pela morte dos tios e primos lembrando que “a vida é um sopro”.

“Que Deus, com sua Graça e Misericórdia os acolha, e abençoe a nossa família”, afirmou Ismael.

Ainda não há informações sobre data e horário do velório das vítimas.