Homem se passa por policial militar em Goiânia, tenta arrombar casa e vai parar na delegacia

Corpo de Bombeiros conduziu o indivíduo até o Hugol para tratamento médico

Davi Galvão - 17 de fevereiro de 2025

Portão sofreu diversas avarias durante a ação. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 36 anos, foi conduzido até a delegacia na tarde desta segunda-feira (17), em Goiânia, suspeito de ter tentado arrombar uma residência onde estava somente uma mulher e ainda ter se passado por um policial militar para adentrar no imóvel. A confusão só teve fim após a vítima ligar pedindo socorro ao marido.

O caso aconteceu no Residencial Recanto do Bosque, após o indivíduo chegar em um imóvel e exigir falar com outra pessoa.

Porém, a moradora do local, que estava sozinha, afirmou não conhecer o homem que ele procurava, resposta esta que não foi bem aceita.

A mulher, de 32 anos, contou que o suspeito afirmou ser policial militar e que iria arrombar o portão, tendo forçado a estrutura por diversas vezes, resultando em danos materiais.

Assustada, ela se trancou em casa e ligou para o marido voltar para a residência, acionando as autoridades logo em seguida.

Momentos depois, o esposo da vítima chegou ao local e se deparou com o suspeito forçando a entrada e foi confrontá-lo, o que deu início a um embate físico.

Em determinado momento, o marido desferiu uma paulada na cabeça do indivíduo, que foi ao chão.

O Corpo de Bombeiros esteve presente e conduziu o suspeito até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Todas as partes envolvidas foram encaminhadas até a Central de Flagrantes, para prestar esclarecimentos.

