Inscrições para processo seletivo do Ibama com salários de R$ 6,6 mil terminam nesta semana; saiba como se inscrever

Oportunidades são destinadas para profissionais de nível superior e contam com carga horária de até 40h semanais

Thiago Alonso - 17 de fevereiro de 2025

Imagem mostra uma carteira de Trabalho (Fonte: Reprodução/ Agência Brasil)

Termina nesta quarta-feira (19), o processo seletivo que visa preencher quatro vagas no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). As oportunidades são destinadas a Brasília (DF) e contam com salários de R$ 6,6 mil.

Os selecionados serão encaminhados para atuação no Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) do órgão, com carga horária de 40 horas semanais.

No certame, os candidatos disputarão os seguintes cargos: Supervisor de Manejo Integrado do Fogo – Investigação das Causas e Origens dos Incêndios Florestais (01 vaga); Supervisor de Manejo Integrado do Fogo – Queima Prescrita e Combate (02 vagas); e Supervisor de Manejo Integrado do Fogo – Brigadas Pronto Emprego (01 vaga).

Para se inscrever, os concorrentes devem preencher alguns requisitos, como possuir escolaridade de nível superior, experiência profissional comprovada e ter idade entre 18 a 59 anos.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, no Edifício Sede do Prevfogo, localizado no Campus do Ibama, em Brasília (DF).

Para definir os selecionados, o processo seletivo avaliará os candidatos por meio de etapas como análise de currículo e análise de vida pregressa funcional.

Para mais informações, confira o edital.