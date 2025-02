Parceiro antigo de Mabel, novo secretário de Eficiência é anunciado

Fernando Antônio Ribeiro é empresário e já participava das tomadas de decisão de Sandro Mabel há décadas

Samuel Leão - 17 de fevereiro de 2025

Secretário foi recém empossado na Secretaria de Eficiência. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Fernando Antônio Ribeiro Peternella, empresário e consultor, foi empossado nesta segunda-feira (17) como secretário de Eficiência de Goiânia, em anúncio feito por Sandro Mabel (UB).

Ele atua há mais de vinte anos com Mabel, tendo sido parceiro durante os mandatos como deputado federal.

É dono de uma empresa de consultoria, que atua no Distrito Federal com aluguel de imóveis, gestão de empresas e no transporte rodoviário de mudanças.

Bem relacionado, é irmão de uma desembargadora e cunhado de um ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

Durante a cerimônia de posse, o prefeito fez críticas à burocracia, que delonga a abertura de empresas, que acabam esgotando o capital de giro e se tornam “natimortos” – sinalizando para um gargalo a ser apurado pela nova pasta.

“É uma capital gigante, cheia de potencial, a nossa população goiana merece serviços públicos ágeis, transparentes e eficientes”, declarou o novo secretário.