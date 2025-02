Placa colocada chama atenção de quem passa por perto de carrinho

Com apenas uma simples frase, vendedor ambulante conseguiu conquistar vários clientes e bater o faturamento desejado

Magno Oliver - 17 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Placashistoria)

Com uma simples placa colocada no meio de uma praça, um homem conseguiu provar que o brasileiro realmente é o rei do marketing e das vendas tranquilamente.

Isso porque em uma movimentada rua da cidade, um carrinho simples de venda de pipocas chamou a atenção de todo mundo que passava por ali sem precisar fazer barulho.

Assim, em meio a tanto pedestre se deslocando em volta o tempo todo, um detalhe incomum fez todo mundo virar os olhos para o comerciante que ganhou o público pela criatividade.

A postagem foi parar no Instagram do @placashistoria e os internautas encheram os comentários de reações e muitos elogios.

Para conquistar a clientela, ele usou uma placa inusitada fixada no próprio carrinho que estampava uma frase bem diferente.

Na mensagem, feita em caixa alta e tintura reforçada, vinha o recado: “Chora que o papai compra”.

Em tempos de grandes disputas por atenção com caixas de som e bonecos dançantes, o comerciante conseguiu se destacar com uma mensagem simples, mas que gerou curiosidade. Reizinho do marketing criativo.

Mesmo irreverentes e inusitadas, as palavras provocavam uma mistura de surpresa e risos, algo que fugia do padrão das mensagens promocionais tradicionais.

Em poucos minutos, a mágica se fez e o cartaz atraiu até mesmo pessoas que não estavam interessadas em comprar um saquinho de pipoca. As crianças adoraram a ideia da mensagem.

O comerciante, sentado bem tranquilo ao lado de seu carrinho, viu na frase uma maneira de se destacar no mercado e conseguir aumentar suas vendas.

A frase, que remete a uma brincadeira com os filhos e os pais que passam ao redor, acabou se tornando uma isca de vendas para quem passava.

Nos comentários, os seguidores elogiaram bastante a criatividade do vendedor que acertava em cheio na vontade das crianças em comer pipoca.

Confira a publicação na íntegra:

