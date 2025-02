Profissionalização, autoridade e oportunidades: faculdade SENAI em Goiás abre portas para mercado de trabalho

Com cursos estruturados para atender às demandas do mercado, instituição mantém parcerias com empresas e promove o aprendizado prático em laboratórios equipados

Gabriella Licia - 17 de fevereiro de 2025

Faculdade do Senai. (Foto: Divulgação/Sesi Senai)

Com a indiscutível necessidade de cursos de capacitação no mercado de trabalho, é fundamental buscar ou redes de ensino valorosas – que agreguem em conhecimento.

E, de profissionalização, a Faculdade SENAI Roberto Mange entende. Isso porque a instituição oferece diversas graduações tecnológicas voltadas ao setor industrial.

Com cursos estruturados para atender às demandas do mercado, a faculdade mantém parcerias com empresas e promove o aprendizado prático em laboratórios equipados.

Os cursos abrangem áreas como automação, gestão da produção e manutenção industrial, preparando os discentes para atuar diretamente no setor produtivo. A proposta curricular é desenvolvida com base nas necessidades da indústria, facilitando a inserção dos alunos no mercado de trabalho.

Interessados podem obter mais informações sobre valores e oportunidades com os coordenadores:

Kenia Francisca Barbosa

Coordenadora Técnica de Graduação

Telefone: (62) 3902-6231

E-mail: [email protected]

Kleber da Silveira Moreira

Coordenador Técnico de Graduação

Telefone: (62) 3902-6223

E-mail: [email protected]