A importância do atendimento oncológico em Anápolis

Seguiremos buscando emendas de investimento e custeio para ampliar e qualificar o atendimento de pacientes oncológicos

Professor Marcos - 18 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

O câncer é atualmente uma das doenças que mais atinge a sociedade, seja por condições genéticas, estilo de vida ou questões emocionais/ambientais. A ciência tem procurado causas e consequências.

Atualmente a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis cumpre um papel fundamental na oferta de atendimento médico, equipe multiprofissional e tratamento para pacientes oncológicos. Dezenas de municípios goianos encaminham seus pacientes, alguns muito humildes, do meio rural, com dificuldades até para alimentação durante as longas sessões de quimioterapia.

Esse cenário aponta a importância de fortalecer a Santa Casa e ampliar sua oferta de atendimento, buscando saídas e parcerias para consolidar os serviços. Além disso, os anapolinos aguardam o funcionamento do novo Centro de Radioterapia, mais moderno e humanizado.

Temos gargalos? Sim. Temos demoras? Sim. Mas é preciso reconhecer a presença franciscana da Santa Casa e sua missão institucional.

Quem tem familiares que foram atendidos consegue medir a relevância. Seguiremos buscando emendas de investimento e custeio para ampliar e qualificar o atendimento de pacientes oncológicos. Essa tarefa salva vidas!