Desconfiado, vigilante segue grupo e encontra corpo em lago de Bela Vista de Goiás

Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar os envolvidos com o apoio de câmeras de segurança

Davi Galvão - 18 de fevereiro de 2025

Vigilante do local encontrou a vítima já em óbito. (Foto: Reprodução)

Um homem, identificado como Maurício Garcia da Silva, de 49 anos, foi encontrado morto no Lago Sussuapara, no Setor Lúcia Alice, em Bela Vista de Goiás, na noite desta segunda-feira (18). Três suspeitos foram detidos pela Polícia Militar (PM).

O corpo foi localizado por um vigilante municipal, de 61 anos, que relatou ter avistado por volta das 22h um grupo se dirigindo à margem do lago e, desconfiado, os seguiu.

Ao se aproximar, foi confrontado por um dos suspeitos, de 27 anos, que tentou agredi-lo e questionou se o idoso os estava vigiando. O vigilante, que pilotava uma motocicleta, evadiu-se do local, prezando pela própria segurança.

Minutos depois, quando o grupo já tinha fugido do local, um transeunte passou correndo e comentou que havia um corpo no bambuzal, de modo que o idoso retornou ao local onde os homens estavam e avistou o corpo dentro do lago, acionando a Polícia Militar (PM).

Diante das informações colhidas, as equipes se dirigiram até um estabelecimento comercial nas proximidades, onde encontraram o homem que teria ameaçado o vigilante na companhia de mais um suspeito, de 21 anos – que negou qualquer relação com o colega.

Em um primeiro momento, o suposto agressor confessou às autoridades ter violentado Maurício por questões envolvendo torcidas organizadas, mas logo em seguida voltou atrás e disse não ter qualquer envolvimento com o ocorrido.

Assim, ele foi conduzido pelos policiais ao local do crime e, enquanto conversavam, o segundo suspeito apareceu e afirmou conhecer a vítima, mas novamente negou ter qualquer relação com o colega.

Porém, os militares já estavam em posse de registros de câmeras de segurança que mostravam os dois juntos, na companhia de um terceiro indivíduo, deixando o local onde o corpo foi encontrado, desmentindo a versão apresentada.

Assim, ele finalmente admitiu conhecer os envolvidos e que tinha presenciado o ocorrido, sustentando que Maurício havia discutido com os colegas e sacado uma faca, momento que as agressões se iniciaram.

O terceiro suspeito, um adolescente de 15 anos, também foi localizado pelas autoridades, com todos os envolvidos sendo encaminhados até a Central de Flagrantes.

Até o momento, não foi determinada a causa da morte da vítima e a Polícia Civil (PC) segue investigando o caso.