O truque para carregar a bateria do celular mais rápido sem estragá-la

Separamos algumas dicas de especialistas para te ajudar a encher a barrinha do seu aparelho com mais velocidade

Magno Oliver - 18 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Carregar a bateria do celular do jeito mais rápido possível é o sonho de consumo de todo mundo hoje em dia, não é mesmo?

Mesmo com tanta revolução tecnológica, chegada de inteligência artificial, alguns aparelhos não evoluíram no quesito bateria. Assim, o carregamento é uma demora terrível.

No entanto, saiba que nem tudo está perdido. Por mais que as baterias não tenham evoluído para um carregamento ultra rápido(ainda), existem meios de dar cargas mais velozes nelas.

Muita gente não imagina, mas é possível, sim, carregar o celular mais rápido com algumas pequenas dicas simples.

Na hora de carregar o celular, muita gente não se assegura que toda a energia seja direcionada diretamente para a bateria. O primeiro passo é desligar o aparelho para que a carga não demore.

Em seguida, o pulo do gato. Antigamente era recomendado esperar a bateria do celular chegar a zero para recarregá-lo. Atualmente, com a nova geração de baterias de íon de lítio, isso mudou.

O mais benéfico para a vida útil da sua bateria é evitar os extremos de carga (0% e 100%). Os especialistas em tecnologia reforçam que manter o nível de bateria entre 20% e 80% é o recomendado para obter carregamento ideal.

Outro ponto a ser reforçado é que o uso de aplicativos que demandam muitos recursos de processamento enquanto se está carregando pode levar ao aquecimento do dispositivo.

Assim, essa prática prejudica o tempo de carregamento, danifica o aparelho e também a bateria a longo prazo. O mais indicado é desligar o aparelho e colocar para carregar quando chegar a 20% de carga baixa e manter em 80%.

