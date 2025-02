6 nomes clássicos que são lindos e voltaram a ser tendência

Pedro Ribeiro - 19 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Os nomes clássicos nunca saem de cena, mas nos últimos anos eles voltaram a ganhar destaque e estão entre os mais escolhidos para bebês.

Se você gosta de nomes que carregam história, significado e um charme especial, vai adorar conhecer essa lista.

Muitos desses nomes foram comuns nas gerações passadas e agora estão conquistando pais e mães novamente.

De acordo com os dados mais recentes da Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), os nomes clássicos estão entre os mais registrados em 2024.

Essa tendência mostra que muitos pais estão resgatando nomes tradicionais para batizar seus filhos.

1. Helena

Helena é um nome de origem grega que significa “brilhante”, “resplandecente” ou “a reluzente”.

Além disso, ele remete à beleza e à luz, sendo associado a figuras históricas marcantes, como Helena de Troia.

Elegante e atemporal, é um dos nomes clássicos mais populares do Brasil.

2. Cecília

Cecília tem raiz no latim e significa “cega” ou “aquela que vê com os olhos da alma”.

Esse nome tem uma sonoridade suave e delicada, sendo bastante utilizado ao longo das décadas.

Outra curiosidade é que Santa Cecília é a padroeira da música, o que torna o nome ainda mais especial.

3. Maitê

Maitê é um nome de origem francesa e significa “amada” ou “senhora soberana”.

Embora seja um nome clássico, ele tem um toque moderno e sofisticado, tornando-se, portanto, uma escolha delicada e charmosa para as meninas da nova geração.

4. Miguel

De origem hebraica, Miguel significa “quem é como Deus?”.

Esse nome tem forte ligação religiosa, pois Miguel é um dos arcanjos mais conhecidos.

Dessa forma, ele se mantém como uma escolha clássica e imponente, sendo um dos nomes masculinos mais amados e mais registrados.

5. Arthur

Arthur tem uma origem controversa, podendo vir do celta, com significado de “urso nobre”, ou do latim, relacionado à ideia de “pedra” ou “força”.

Além disso, o nome remete à lendária figura do Rei Arthur, o que lhe confere um ar de bravura e nobreza.

6. Davi

Davi é um nome hebraico que significa “amado” ou “predileto”.

Presente na história bíblica, Davi foi um dos reis mais importantes de Israel.

Simples e forte, ele é um nome que nunca sai de moda e segue conquistando muitas famílias.

