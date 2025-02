Aviso colocado em bar chama atenção dos clientes por detalhe curioso

Em meio ao caos de clientes em um bar, um aviso inusitado se destacou e ganhou a atenção de todo mundo ao redor

Magno Oliver - 19 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / HandpaintedBrazil)

Quando o assunto é se comunicar por meio de avisos e placas, o brasileiro se destaca, pois é o rei do marketing e da comunicação nesse quesito.

Assim, em um bar, pequenos avisos podem dizer muito sobre o ambiente que se está frequentando. E, recentemente, um cartaz chamou a atenção dos clientes por um detalhe bastante inusitado.

O aviso, registrado por um dos clientes presentes no local, bombou tanto que foi parar em uma publicação no Instagram da @HandpaintedBrazil.

O estabelecimento reforçou a importância de manter o local limpo, mas acrescentou uma observação que gerou comentários e risadas.

Devido a tantos problemas com clientes jogando a bituca de cigarro no chão e pelos arredores do bar, o dono resolveu tomar providências.

Ele decidiu fixar um aviso pedindo para que todo mundo que fuma parasse de jogar as bitucas no chão e sim na caixinha dedicada para isso.

A mensagem da placa logo se espalhou nas redes sociais, ganhando destaque pela forma irreverente de conscientizar as pessoas sobre a importância de jogar bituca no lixo.

O que mais chamou atenção foi a observação ao final pedindo para, por favor, não removerem as cadeiras do bar de lugar.

A mensagem dizia:

“Senhores(as) fumantes. Favor não jogar bituca de cigarro no chão. Jogue na caixinha! Vamos cuidar do nosso cantinho. OBS: Favor não remover os bancos.”

A criatividade do dono do bar chamou atenção e acabou viralizando nas redes sociais, arrancando muitas risadas dos internautas pela criatividade.

Confira a publicação na íntegra:

