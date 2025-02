Aviso importante para beneficiários do INSS com cartão final 1, 2, 3 4 e 5

Cronograma de fevereiro será um pouco mais cedo em relação ao mês anterior

Você sabia que o calendário de pagamentos do INSS sofreu algumas alterações devido ao Carnaval de 2025?

Isso pode afetar o depósito do seu benefício, especialmente para quem tem final de benefício com números de 1 a 5.

Se você é um dos beneficiários, fique atento a este aviso importante!

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza os depósitos de benefícios previdenciários em um calendário com duração de dez dias úteis.

O cronograma de fevereiro será um pouco mais cedo em relação ao mês anterior, devido ao mês ter apenas 28 dias.

Porém, uma situação importante vai alterar o andamento dos depósitos: o Carnaval de 2025, que será celebrado entre os dias 1 e 4 de março.

Durante esse período, não haverá movimentação bancária, o que pode gerar confusão para os beneficiários.

No entanto, os beneficiários do INSS com final de benefício 1, 2, 3, 4 ou 5 não precisarão se preocupar.

Eles são os primeiros a receber o pagamento do mês, antes mesmo do Carnaval, garantindo que o salário mínimo esteja disponível a tempo, sem nenhum atraso.

Isso acontece porque a liberação desses benefícios ocorre antes da pausa programada para as festividades.

Veja as datas de pagamento para quem tem final de benefício 1 a 5 em fevereiro de 2025:

Final 1 : 24 de fevereiro;

: 24 de fevereiro; Final 2 : 25 de fevereiro;

: 25 de fevereiro; Final 3 : 26 de fevereiro;

: 26 de fevereiro; Final 4 : 27 de fevereiro;

: 27 de fevereiro; Final 5: 28 de fevereiro.

Essas datas são para quem recebe até um salário mínimo.

Já para os beneficiários com número de benefício com final de 6 a 0, o pagamento será realizado somente após o Carnaval, com início a partir do dia 6 de março.

Isso ocorre devido ao fechamento das agências bancárias nos dias 4 e 5 de março, que impedem a liberação dos depósitos.

Fique atento ao número do seu benefício, composto por nove dígitos.

Para saber a data exata do seu pagamento, basta observar o número que antecede o hífen.

Você pode conferir essa informação através do App Meu INSS ou no cartão da Previdência Social.

Acompanhe o calendário completo para quem recebe acima do salário mínimo:

Final 1 e 6 : 6 de março;

: 6 de março; Final 2 e 7 : 7 de março;

: 7 de março; Final 3 e 8 : 10 de março;

: 10 de março; Final 4 e 9 : 11 de março;

: 11 de março; Final 5 e 0: 12 de março.

É fundamental ficar atento a esses detalhes para evitar surpresas.

O INSS segue um cronograma fixo, mas feriados e eventos como o Carnaval podem afetar o pagamento, especialmente para quem depende de valores acima do salário mínimo.

Se você faz parte do grupo de beneficiários que recebem antes do Carnaval, aproveite para se planejar e não deixar que a pausa no cronograma atrapalhe suas finanças.

Se você ainda tem dúvidas sobre o calendário ou precisa de mais informações, consulte o site oficial do INSS ou o App Meu INSS para garantir que está acompanhando todas as datas corretamente.

