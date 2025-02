Câmara hoje é conduzida com maestria, diz Márcio Corrêa em indireta a Dominguinhos

Prefeito elogiou a Mesa Diretora comandada por Andreia Rezende e José Fernandes

Samuel Leão - 19 de fevereiro de 2025

Prefeito Márcio Corrêa em entrevista ao programa Agora (Foto: Portal 6)

Em entrevista ao matutino “Primeiras Notícias”, o prefeito Márcio Corrêa (PL) afirmou estar satisfeito com a relação que mantém com a Câmara Municipal de Anápolis.

Para ele, o Legislativo local agora é comandado por vereadores “à altura” daquele poder.

“Andreia [Rezende] e José Fernandes comandam a Câmara com maestria, trazendo dinamismo, novos ares e credibilidade”, disse, em referência à polêmica gestão anterior de Domingos Paula (PDT), entusiasta e defensor contumaz de Roberto Naves (Republicanos).

