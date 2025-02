Carreta invade calçada e destrói parcialmente distribuidora de bebidas na Grande Jaiara

Condutor do automóvel se apresentou no local, posteriormente, para resolver a situação

Davi Galvão - 19 de fevereiro de 2025

Parede foi completamente destruída. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada nesta quarta-feira (19) após um carreta invadir a calçada e destruir a parede de uma distribuidora de bebidas, em Anápolis.

O caso aconteceu na Avenida Fernando Costa, Bairro Las Palmas, na Grande Jaiara, com o denunciante relatando aos policiais que não estava no imóvel no momento do acidente, mas recebeu a notícia do estrago e foi até lá conferir o que havia ocorrido.

Quando chegou, se deparou com a parede do estabelecimento severamente avariada, sendo possível ver o interior da distribuidora. O veículo, porém, não estava mais no local.

Após diligências, a PM conseguiu imagens do automóvel envolvido. No registro, é possível ver o momento no qual uma carreta colide contra o edifício.

Porém, antes que outras medidas fossem necessárias, o condutor do veículo se apresentou no local, identificando-se e se prontificando a conversar com a vítima.

Diante dos fatos, as partes foram orientadas sobre os direitos e obrigações e o caso devidamente registrado.