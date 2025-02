Likes e avaliações: vítima de Goiânia perde R$ 109 mil após promessa de trabalho fácil na internet

Denuncia levou a investigação que prendeu quadrilha espalhada no país. Mais de 700 vítimas foram identificadas

Davi Galvão - 19 de fevereiro de 2025

Operação foi deflagrada nesta quarta-feira (19). (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta quarta-feira (19), a operação Fake Work para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras pela internet.

A ação foi conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) e contou com o apoio das Polícias Civis do Acre (AC), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

A PC revelou que o grupo aplicava o chamado “golpe das missões”, uma fraude que iludia vítimas com a promessa de dinheiro fácil em troca de pequenas tarefas online, como interações em redes sociais e avaliações de estabelecimentos. Os envolvidos induziam os participantes a investir quantias progressivas, resultando em prejuízos financeiros elevados.

Foram cumpridos 20 mandados judiciais, incluindo prisões preventivas e buscas, nas cidades de Rio Branco (AC), Tarauacá (AC), São João de Meriti (RJ), Belford Roxo (RJ), São Paulo (SP) e Goiânia (GO). Sete pessoas foram presas preventivamente pelos crimes de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O caso veio à tona após uma vítima de Goiânia relatar um prejuízo de R$ 109,3 mil sendo que, até o momento, já foram identificadas 716 pessoas prejudicadas em todo o país.

O esquema movimentou aproximadamente R$ 93 milhões, sendo que 83% desse montante foi direcionado a uma empresa de fachada em Goiânia, utilizada para lavar o dinheiro.

Vale destacar que a proprietária da empresa já havia sido presa anteriormente pela Polícia Federal (PF) por atividades análogas, incluindo operações internacionais de lavagem de dinheiro na Rússia.

A PCGO segue com as investigações para aprofundar o caso e identificar outros envolvidos no esquema criminoso.