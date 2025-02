Jovem tenta aplicar golpe do SUS em idosa de Anápolis, mas tem infeliz surpresa ao descobrir quem era o filho dela

Suspeita visitava a vítima alegando trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde para ter acesso a documentos

Natália Sezil - 20 de fevereiro de 2025

Caso ocorreu no Setor Central de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma tentativa de golpe terminou em prisão em flagrante nesta quinta-feira (20), após a suspeita se deparar com uma descoberta inesperada, no Setor Central de Anápolis.

Uma jovem, de 21 anos, teria entrado em contato com uma idosa, de 60 anos, alegando ser funcionária do Sistema Único de Saúde (SUS). Durante diversas ligações, a suspeita teria insistido precisar visitar a vítima para atualizar o cadastro e emitir uma nova carteirinha do SUS.

Ela teria combinado de visitar a idosa para tirar as fotos dos documentos, dizendo trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde. A vítima, entretanto, desconfiou do contato e conversou com o agente de saúde da região, que já costumava realizar visitas oficiais.

Na conversa, ela teria sido informada de que o SUS não estava fazendo nenhum cadastro ou renovação de carteirinha. Diante disso, a idosa teria ligado para o filho, que é policial militar, para pedir ajuda.

O filho, então, teria combinado com a mãe de se deslocar ao endereço durante a visita da suposta agente do SUS – que apareceu na residência sem portar qualquer identificação, crachá ou uniforme, apenas com um caderno e celular em mãos.

Ao aceitar o convite para entrar e fazer questionamentos sobre os dados da idosa, a jovem foi surpreendida pelo policial militar, junto a viaturas. Questionada pela autoridade, a suspeita teria explicado como funciona o golpe: ela usaria as fotos para criar contas digitais em bancos.

A jovem foi conduzida até a Central de Flagrantes e presa por tentativa de estelionato. Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

