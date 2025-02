Abertas inscrições para concurso público com lotação em Goiânia e salários de até R$ 6,6 mil

Seleção ocorre por meio de provas objetiva, discursiva e avaliação de títulos

Natália Sezil - 21 de fevereiro de 2025

Prova de concurso público sendo aplicada. (Foto: Reprodução)

O Conselho Regional de Fonoaudiologia está com inscrições abertas para um concurso público que busca contratar profissionais com formação em Ensino Médio ou Superior, com lotação na sede administrativa, em Goiânia.

Ao todo, são quatro vagas imediatas mais formação de cadastro reserva, para os cargos de Analista Administrativo, Fonoaudiólogo Fiscal e Auxiliar Administrativo.

Com jornada de 40 horas semanais, a remuneração varia de R$ 1.917,84 a R$ 6.676,30.

As inscrições devem ser realizadas online, até o dia 10 de março, por meio do site da banca examinadora, o Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest).

A taxa é de R$ 50, para o cargo de nível médio, e de R$ 68, para cargos de nível superior.

O processo seletivo é composto por provas objetivas e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, cuja realização está prevista para 06 de abril. A seleção também conta com avaliação de títulos, de caráter classificatório.

A publicação do resultado final deve ocorrer em 27 de junho. Cronograma, conhecimentos cobrados nos exames e a descrição de cada cargo podem ser lidos no edital.