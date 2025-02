Acidente com ônibus universitário deixa ao menos 12 mortos no interior de SP

O motorista do caminhão que bateu no ônibus foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (21)

Folhapress - 21 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução)

CRISTINA CAMARGO E FRANCISCO LIMA NETO – Ao menos 12 estudantes morreram e onze ficaram feridos em um acidente entre um ônibus que transportava universitários e um caminhão, na noite desta quinta-feira (20), na rodovia Waldir Canevari, no interior de São Paulo. Outras 19 pessoas ficaram feridas.

O ônibus voltava de Franca, em direção a São Joaquim da Barra, onde os universitários moram. As vítimas são estudantes da Unifran (Universidade de Franca). Os dois motoristas sobreviveram.

A batida ocorreu entre as cidades de Nuporanga e São José da Bela Vista. A carreta cortou toda a lateral esquerda do ônibus, em um colisão que ainda será investigada e que ocorreu em uma rodovia com pista simples.

O resgate foi realizado durante quase toda a madrugada e envolveu as polícias Rodoviária, Militar, Bombeiros e Defesa Civil.

Os feridos foram levados para o Pronto-Socorro e a Santa Casa de São Joaquim da Barra e para o Hospital São Geraldo, em Nuporanga. Os corpos das vitimas foram para o IML (Instituto Médico Legal) de Franca.

A Atlética Acadêmica Lázaro Puglia, do curso de veterinária da Unifran, lamentou o acidente e prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. A Atlética de Arquitetura e Urbanismo também divulgou nota de solidariedade.

O motorista do caminhão que bateu no ônibus foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (21).

De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi preso por omissão de socorro. Ele se escondeu em um canavial logo após o acidente.

O motorista contou a polícia que ficou com receio de alguma retaliação e acabar sendo agredido logo após a colisão. No entanto, a polícia entendeu que houve omissão de socorro.

Ele não teve o nome ou idade divulgados até a publicação deste texto.

O motorista ficou ferido no acidente e precisou ser atendido em um hospital de Franca. Logo após receber alta, foi preso em flagrante. A Polícia Civil preferiu não informar para qual unidade prisional o motorista foi encaminhado.