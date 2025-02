Empresário de Anápolis tem prejuízo de R$ 8 mil após ‘brincadeira’ de adolescentes: “não tem motivo”

Câmeras de segurança flagraram o momento da ação

Davi Galvão - 21 de fevereiro de 2025

Mercadoria teve de ser jogada fora. (Foto: Reprodução)

Em um ato de vandalismo e ainda sem motivação aparente, uma sorveteria de Anápolis foi alvo de dois adolescentes que chegaram ao local, após o horário de funcionamento e desligaram a chave de energia do estabelecimento, gerando um prejuízo de mais de R$ 8 mil aos proprietários.

A situação foi descoberta pelos próprios funcionários, na manhã desta quinta-feira (20), logo pela manhã, antes de iniciarem o expediente.

Localizada na Av. Minas Gerais, no Bairro Jundiaí, a Sorveteria e Açaíteria Anafruit teve de descartar diversos produtos, incluindo 45 baldes de sorvete, 1,2 mil picolés, 108 potes e caixas de sorvete e oito de açaí, em um prejuízo estimado de R$ 8 mil.

Sócio-proprietário do estabelecimento, Adriano Costa, contou que ainda está incrédulo com o que aconteceu e com dificuldades para encontrar uma explicação.

“Não fomos na polícia, até porque não achamos que vai dar em algo, mas isso não é nem o que mais nos incomoda. A questão é o porquê de essas crianças acharem isso engraçado, acharem que pode fazer isso. Na minha época a gente tocava campainha, batia em portão e saia correndo, ninguém era prejudicado. Mas agora, desligar a energia de um comércio?”, comentou.

Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança, é possível ver a movimentação dos adolescentes, que chegaram ao local na noite de quarta-feira (19), por volta das 20h, ambos de bicicleta. Um deles se aproxima das caixas de disjuntores, momento este no qual a energia é desligada.

Adriano afirmou acreditar que a ação tenha sido premeditada, visto que apenas a chave de energia da sorveteria foi baixada, enquanto que as das residências anexas não foram adulteradas.

Apesar de toda a situação, Adriano contou que já repôs o estoque e o foco segue em continuar com a luta, dia após dia, para recuperar o prejuízo.