Estratégia prática para nunca mais comprar produto ‘vazio’ no supermercado

Não aguenta mais sair para comprar coisas e voltar só com vento dentro das embalagens? Sua dor de cabeça acabou

Magno Oliver - 21 de fevereiro de 2025

(Foto: captura de tela / Instagram / Jhowzeh)

A situação acontece assim: você sai de casa até o supermercado para comprar alguns itens e volta com os produtos para lá da metade com conteúdo vazio. Já te aconteceu?

Atire a primeira embalagem de batata frita com mais da metade da embalagem vazia quem nunca foi ao supermercado e levou produto vazio, não é mesmo?

Assim, um truque de mestre bombou nas redes sociais ensinando a pôr um fim nisso.

Nada mais triste e constrangedor que pagar caro em um produto e ele vir com o conteúdo interno quase que completamente vazio.

Cansado desse tipo de situação, o perfil no Instagram do @Jhowzeh bombou nas redes sociais trazendo uma solução inteligente para o fim desse problema.

Em publicação feita, ele mostra que com apenas a lanterna do celular você não é passado para trás nunca mais.

O vídeo mostra ele usando a lanterna para iluminar a parte interna da embalagem e assim conferir quanto de produto tem dentro dela.

Na gravação, ele ensina a aproximar a lanterna do celular bem próximo da embalagem e assim selecionar o produto com mais conteúdo dentro.

“Quando você for ao supermercado, tome cuidado para que você não compre simplesmente ar”, alerta ele no início do vídeo.

“Você vai ligar o flash do celular e iluminar o recipiente. Dessa forma ele consegue ver com exatidão quanto de produto tem ali dentro”, finaliza.

Confira o vídeo completo do tutorial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Roberto (@jhowzeh)

