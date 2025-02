Homem tenta invadir supermercado em Goiânia, é baleado e morre

Moradores afirmaram ter ouvido barulhos estranhos, aparentando uma queda, mas logo foi constatado o disparo de arma de fogo

Thiago Alonso - 18 de fevereiro de 2025

Suspeito foi encontrado já sem vida. (Foto: Reprodução)

Moradores acionaram a Polícia Militar (PM) na madrugada desta terça-feira (18), após ouvirem movimentações estranhas e, posteriormente, encontrarem um corpo caído ao chão, no Jardim Novo Mundo, região Leste de Goiânia.

Segundo um homem que mora em uma residência vizinha, na Avenida Anhanguera, a situação começou por volta das 3h20, quando os cachorros começaram a latir incessantemente, momento em que ele percebeu que uma pessoa havia entrado no quintal.

Contudo, no instante seguinte, o morador ouviu um estrondo forte — como se algo tivesse caído —, seguido de vários gemidos. Assim, ele se dirigiu até a janela e percebeu que havia uma pessoa no chão, sendo o provável invasor.

Assustado, ele acionou a PM, relatando que o suspeito teria, provavelmente, sido afetado por uma descarga elétrica, visto que algumas prateleiras nas proximidades estavam energizadas, e isso teria causado a queda dele.

Assim, a corporação se dirigiu ao endereço, juntamente com o apoio da Polícia Civil (PC), que logo constatou que o homem já se encontrava sem sinais vitais, designando uma perícia no corpo.

No entanto, ao verificar o cadáver, as autoridades perceberam que, na verdade, a causa da morte seria outra: ele havia sido baleado com um tiro, que, por sua vez, perfurou as costas do suspeito.

Diante disso, investigações preliminares foram realizadas junto a outro vizinho — que mora no piso superior de um supermercado. Quando questionado sobre movimentações suspeitas, ele explicou que havia ouvido estrondos, como se alguém tivesse invadido o estabelecimento.

Não o bastante, logo depois a testemunha teria ouvido um barulho semelhante a um disparo, mas optou por não acionar a polícia, decidindo voltar a dormir.

Diante dessas informações, a PC deve instaurar um inquérito, a fim de apurar uma possível invasão do homem, assim como a causa e a motivação da morte.

