Guia de bloquinhos para adultos e crianças curtirem o Carnaval em Goiânia

Com opções para todos os bolsos, o que não falta são opções de onde curtir as festanças

Davi Galvão - 21 de fevereiro de 2025

Carnaval dos Amigos na Avenida 85, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Com o Carnaval já batendo às portas dos goianienses, o que não falta são opções de onde curtir bloquinhos na capital, seja em eventos mais tradicionais ou estreantes nas festividades. Com tantas opções, o Portal 6 destacou algumas opções para ajudar no planejamento do rolê.

Abrindo a lista e em clima de esquenta, o Carnaval dos Amigos toma as ruas da cidade neste sábado (22), com o Bloco Café Nice, Pedacinho do Xéu e Bloco dos Amigos se concentrando no Espaço Equatore.

Embora haja pacotes de open food e open bar para aproveitar desde as 12h, com os ingressos já no segundo lote saindo a partir de R$ 420, após as 18h a festa sairá para a rua de forma gratuita, concentrada na Avenida 85.

Também no sábado (22) e voltado para a criançada, o Bloquinho Kids do Portal Sul Shopping abre as portas às 15 horas na Praça de Alimentação promete uma tarde de muita diversão.

Entre as atividades programadas, destacam-se o concurso de fantasias, caça ao tesouro, dança das serpentinas e oficina de máscaras de carnaval. Todas as brincadeiras são gratuitas, exceto a oficina de máscaras e o concurso de fantasias, que possuem uma taxa simbólica de R$ 10. As inscrições podem ser feitas através do Sympla.

Para quem não abre mão de um bom forró, o Bloquinho do Bahrem se destaca entre as opções. Com o fenômeno do estilo, Nathan, sendo uma das atrações confirmadas, além de Léo Foguete, CDB e DJ A.jota também marcarão presença, neste sábado (22)

O evento contará com open bar, oferecendo cerveja, refrigerante e água, com os ingressos à venda no Ingressos SA, a partir de R$ 380.

Já no dia 27 é a vez do Bloco Socialista, folia gratuita que tem início às 17h na Praça Universitária. O evento conta com apresentações da banda Mundhumano, DJ Kleuber Garcez, Escola de Samba Lua-Alá e Tambores de Exu.

Para o sábado de Carnaval (1°), o Baile do Mancha agita a capital na Base Ambiente, com Getúlio Abelha, DJ Leoa, Cleiton Rasta e Gabi Matos à frente da parte cultural. Os ingressos estão disponíveis no site do Sympla a partir de R$ 40.

No domingo (02) e propondo maior diversidade, o Bloco das Divas começa a partir das 14h, no Cepal do Setor Sul e tem entrada gratuita. Fabricio Rodrigues, Thata Abusada, Balvez e Kira Spirandelli são algumas das atrações confirmadas.

Por fim, na terça-feira de Carnaval (04), o Bloco Esquenta LGBTI+ volta às ruas da capital, na Praça Tamandaré, com muita diversidade, música e conscientização, além de ter a entrada gratuita. Com trios elétricos e muito agito, o evento é um marco para comunidades marginalizadas e se tradicionalizou na cidade.