Placa chama bastante atenção de quem passa na porta de estabelecimento

Mensagem intimidadora e imponente foi fixada para espantar aqueles com problemas com dívidas

Magno Oliver - 21 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / Placashistoria)

Numa cidade no interior do Brasil, um estabelecimento tem atraído olhares curiosos e até gerado memes por pessoas e motoristas que passam na porta.

Tudo isso veio a acontecer graças a uma placa bem criativa que se destacou muito nas ruas, demonstrando grande genialidade em marketing e vendas.

Dessa forma, a mensagem inusitada prometeu uma promoção bem diferente que chamou atenção de moradores e consumidores.

O marketing apelativo e a comunicação chamativa não só geraram dúvidas, mas também viralizaram.

Acontece que um pequeno comércio local resolveu postar uma placa que faz parte de uma ação promocional interna que busca incentivar a interação com seus clientes.

Para conquistar a clientela, ele usou uma placa inusitada fixada na entrada do local que estampava uma frase bem diferente.

Na mensagem, feita em caixa alta e tintura reforçada, vinha o seguinte recado: “Peça 1 fiado e ganhe 2 NÃOS”.

Assim, de um jeito mais irreverente e direto, a mensagem quer não só trazer proximidade com a clientela, como também afastar devedores e caloteiros.

O intuito do marketing da placa é: ao oferecer fiado, o cliente recebe um “NÃO” do brabo, gerando uma reação divertida e também inesperada por parte do vendedor.

A ação não passa de uma brincadeira com a seriedade das compras fiadas. Isso é uma prática que normalmente é vista como um compromisso financeiro entre cliente e comerciante.

A postagem foi parar no Instagram do @placashistoria e os internautas encheram os comentários de reações e muitos elogios.

Nos comentários, os seguidores elogiaram bastante a criatividade do comércio que acertava em criatividade e também evitar maus pagadores na casa.

