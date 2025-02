Luana Piovani provoca Neymar após ser processada por injúria pelo jogador

Atriz fez chacota, neste sábado (22), com o processo aberto pelo jogador na Justiça.

Folhapress - 22 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução)

A briga entre Luana Piovani, 48, e Neymar Jr., 33, ganhou um novo capítulo nesta semana. Depois de se recusar a publicar um pedido de desculpas a Neymar por chamá-lo de termos como “mau caráter”, “péssimo pai” e “escroto” para evitar uma disputa judicial, a atriz fez chacota, neste sábado (22), com o processo aberto pelo jogador na Justiça.

Piovani publicou uma charge em seu perfil no Instagram em que uma mulher conversa com o filho. “Mãe, eu sou gay”, diz a criança. “Nossa, que alívio, filho. Eu pensei que você ia dizer que era fã do Neymar”, responde a mãe. Na legenda da publicação, a atriz escreveu: “Brasil, acorda caralh*! Sem mais”.

Luana Piovani teve uma chance de se livrar de disputa judicial com um pedido de desculpas em suas redes sociais. Agora, o jogador pede uma indenização de R$ 50 mil pelos xingamentos que recebeu.

No dia 5 de fevereiro, foi realizada uma audiência de conciliação online para tratar do tema. A atriz e o jogador foram representados por seus advogados.

De acordo com o UOL, a ata da audiência aponta que a defesa de Neymar sugeriu a extinção da queixa-crime mediante uma retratação pública de Piovani. Os advogados do jogador teriam apresentado o texto que ela deveria publicar, mas seus representantes negaram a proposta e não ofereceram opções para interromper o processo de forma amigável.

Com isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu a solicitação do jogador para abrir uma queixa-crime contra Piovani. Ela vai responder por injúria e difamação. O magistrado teria dado a oportunidade de Luana se defender contra as acusações, mas até a publicação deste texto a defesa da atriz não havia manifestado.

Confira a nota de retratação sugerida:

“Nos dias 28 de maio, 30 de maio e 1º de junho de 2024, eu publiquei conteúdos neste meu perfil do Instagram ofendendo a honra de Neymar Jr., sua condição de pessoa, de homem, de pai e de companheiro. Eu não conheço a intimidade dele e, por isso, não posso dizer nada sobre a sua reputação, dignidade e decoro. Eu também desconheço os projetos desenvolvidos pelas empresas parceiras de Neymar Jr. e não possuo conhecimento técnico suficiente para associa-los à PEC nº 3/2022. Eu errei e peço desculpa pelo meu erro.”