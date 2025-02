‘Tínhamos um prefeito que na sexta à noite estava jogando pôquer, e agora temos um que está na UPA fiscalizando atendimento’, diz Dr. José Fernandes

Ainda segundo o vereador, ele e Márcio Corrêa não dão importância às críticas de aliados de Roberto porque ambos estão preocupados em resolver os problemas da cidade

Samuel Leão - 22 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução)

Em entrevista à Rádio 105.7 FM na manhã deste sábado (22), o vice-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Dr. José Fernandes (MDB), subiu o tom contra colegas de parlamento e setores da imprensa que cobram uma solução mais rápida para os problemas do município por parte do prefeito Márcio Corrêa (PL).

Segundo o ortopedista, aqueles que fazem essas críticas têm vínculos e estão a serviço do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Para ilustrar a diferença entre os dois gestores, José Fernandes comparou o estilo de atuação do anterior e do atual no senso de responsabilidade de seus mandatos.

“Tínhamos um prefeito que, na sexta à noite, estava jogando pôquer em Anápolis e em Goiânia, e agora temos um que [no mesmo horário] está acompanhando a situação da UPA Pediátrica”, afirmou.

Ainda segundo José Fernandes, ele e o prefeito Márcio Corrêa não dão importância às possíveis críticas porque ambos estão focados na resolução dos problemas herdados no dia 1º de janeiro deste ano.

