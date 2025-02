Dezenas de bairros em Aparecida de Goiânia poderão ficar sem água a partir de terça (25)

Dezenas de bairros em Aparecida de Goiânia poderão ficar sem água a partir de terça (25)

São regiões distintas que terão o abastecimento prejudicado ao longo da semana

Paulo Roberto Belém - 23 de fevereiro de 2025

Torneira seca Foto: Divulgação/Cesan)

Má notícia para certas regiões de Aparecida de Goiânia nesta semana: mais de 30 localidades devem ter o abastecimento de água prejudicado, anunciou a Companhia de Abastecimento de Goiás – Saneago.

A situação começa a partir de terça-feira (25), sendo que, por conta de uma manutenção que ocorrerá entre às 7h e 14h, o abastecimento será afetado nos bairros: nos bairros: Condomínio das Orquídeas; Conjunto Cidade Vera Cruz; Conjunto Santa Fé; Jardim Itapuã.

Loteamento Colina de Homero; Loteamento Porto das Pedras; Morada dos Pássaros; Recanto das Flores; Setor Pontal Sul e Solar Park.

No dia seguinte, na quarta-feira (26), os trabalhos envolvem a limpeza dos centros de reservação Cardoso, Estrela do Sul e Vera Cruz, entre as 6h às 15h, prejudicando o abastecimento temporariamente, nos bairros: Cardoso I; Cidade Vera Cruz II; Conjunto Vera Cruz; Estrela do Sul e Jardim Helvécia.

Agora, na quinta-feira (27), a falta d’agua se complica na cidade afetando uma maior quantidade de localidades, inicialmente por conta de uma limpeza que será executada no centro de reservação Monte Cristo, entre as 5h e 12h, afetando o abastecimento nos seguintes bairros: Andrade Reis; Aparecida Shopping; Chácara Santa Luzia; Condomínio Park Ville Jacarandá; Conjunto Esplanada; Jardim Cristal; Jardim Cristalino ; Jardim dos Girassóis; Jardim Esplanada; Jardim Ipiranga; Jardim Monte Cristo; Parque Atalaia; Parque Itatiaia; Rosa do Sul; Serra Dourada I, II e II; Solar Central Park; Vila Izabel ; Village Garavelo I e II.

Na mesma data, em outra região, entre as 5h e 12h, o desabastecimento continua devido a uma limpeza e desinfecção do centro de reservação Oliveira nos seguintes bairros: Bairro Independência; Bairro Independência III; Parque das Nações; Parque Hayalla; Setor Conde dos Arcos; Setor Pontal Sul; Veiga Jardim; e Vila Oliveira.

A empresa lembra que os consumidores que sentirão o desabastecimento de forma imediata são aqueles que não possuem caixas d’água e os que tem esse tipo de reservatório pequeno. Já para quem não possui esse tipo de reserva, as torneiras ficarão secas talvez, imediatamente.

Em todos os casos, nos três dias em que o abastecimento será influenciado, a normalização da distribuição de água deve ocorrer ao longo do dia, com recuperação integral do serviço na madrugada seguinte às intervenções.