6 nomes que correm o risco de deixar de existir nos próximos 10 anos (e o que significa cada um)

Nomes que já foram populares estão caindo em desuso e podem desaparecer com o tempo

Anna Júlia Steckelberg - 24 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A escolha de um nome para um bebê é algo muito pessoal, mas também segue tendências que mudam com o tempo. Alguns nomes que eram extremamente populares há décadas agora estão sendo cada vez menos registrados e correm o risco de desaparecer nos próximos anos.

De acordo com registros de cartórios e pesquisas sobre nomes mais comuns no Brasil, algumas escolhas tradicionais já não atraem tantos pais, e isso pode fazer com que fiquem cada vez mais raras.

Confira abaixo 6 nomes que podem desaparecer nos próximos 10 anos e seus significados:

1. Waldemar

Com origem germânica, significa “famoso no governo” ou “ilustre governante”. Foi muito comum entre as gerações passadas, mas atualmente é pouco escolhido para bebês.

2. Jussara

Tem origem indígena e está ligado à palmeira juçara, conhecida por seus frutos nutritivos. O nome teve destaque nas décadas de 1960 e 1970, mas hoje raramente aparece em novas certidões de nascimento.

3. Osvaldo

Derivado do germânico, significa “governante glorioso”. Foi um nome muito utilizado no século XX, mas perdeu espaço para opções mais modernas.

4. Marlene

Possui raízes germânicas e pode significar “mulher da luz”. Embora tenha sido um nome forte e sofisticado em décadas passadas, atualmente quase não é mais registrado.

5. Gilberto

Com origem germânica, significa “brilhante como a flecha”. Durante muito tempo, foi comum entre crianças brasileiras, mas caiu em desuso nos últimos anos.

6. Aparecida

Muito popular em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Apesar de seu forte significado religioso, o nome tem sido cada vez menos escolhido para batizar bebês.

A tendência é que esses nomes fiquem restritos às gerações mais antigas e, com o tempo, possam ser completamente esquecidos. No entanto, nomes que entram em desuso podem voltar a se popularizar no futuro, como já aconteceu com algumas escolhas clássicas.