‘Deepfake’ de Trump beijando os pés de Elon Musk é exibido em repartição pública nos EUA

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Funcionários do departamento de habitação e desenvolvimento urbano dos EUA (HUD, na sigla em inglês) foram surpreendidos nesta segunda-feira (24) com um vídeo em loop de Trump beijando os pés de Elon Musk.

O vídeo foi exibido simultaneamente em todos os televisores do edifício, que fica em Washington, DC. No material, feito por inteligência artificial, o presidente beija e lambe os dedos dos pés do bilionário sob a legenda: “Vida longa ao verdadeiro rei”.

A assessoria de imprensa do departamento afirmou aos jornais americanos que “providências serão tomadas em relação a todos os envolvidos”. “Mais um desperdício de dólares e recursos do contribuinte”, acrescentou a porta-voz.

Ministro da eficiência governamental e espécie de braço-direito de Trump, Musk tem mostrado poder em relação aos departamentos federais, incluindo ordenar demissões em massa de funcionários públicos.

No último final de semana, o bilionário gerou confusão entre trabalhadores ao postar um aviso no X. Segundo ele, quem não respondesse um e-mail listando suas cinco maiores conquistas da última semana estaria automaticamente demitido. Repartições e ministérios ordenaram aos funcionários que ignorassem o e-mail.