Bairros de Goiânia devem sofrer com falta de água ao longo da semana

Moradores que possuem caixa d'água projetadas de forma adequada não devem enfrentar problema

Paulino Henjengo - 25 de fevereiro de 2025

Saneago fazendo manutenção nas ruas de Goiânia (Divulgação)

A Saneago divulgou um comunicado para informar a falta de água que deverá ocorrer ao longo desta semana. As intervenções estão programadas para acontecer na região noroeste de Goiânia.

De acordo com a companhia, a ação tem como objetivo principal promover melhorias na operação do sistema. As manutenções vão ocorrer das 7h às 18h, durante esse período o registro permanecerá fechado. Portanto, haverá falta de água durante o dia.

O abastecimento vai ser feito de maneira gradual, conforme os serviços forem concluídos.

Cronograma:

Nesta terça-feira (26), as atenções estão voltadas para a Rua 17 de Março, no bairro Estrela Dalva, afetando o fornecimento somente neste local.

Já na quarta-feira (27), as manutenções vão acontecer na Rua I, no Parque Tremendão, o abastecimento deverá afetar apenas o próprio bairro.

Na quinta-feira (28), os trabalhos serão realizados na Avenida 9 de Julho, no setor Estrela Dalva, porém, os bairros afetados serão: Vitória, Boa Vista, Primavera, São Carlos, São Domingos e Triunfo.

No mesmo dia, as equipes estarão também na Avenida do Bosque, que fica localizada no Setor Floresta, porém, o fornecimento será afetado apenas neste bairro.

A empresa informou também que moradores que possuem caixa d’água projetadas de forma adequada não enfrentarão problemas.