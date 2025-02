Grande Goiânia está com mais de 100 novas vagas disponíveis; saiba como se candidatar

Além das oportunidades, instituto também oferece cursos profissionalizantes que podem ser adicionados ao currículo

Thiago Alonso - 25 de fevereiro de 2025

Carteira de Trabalho Digital. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Instituto de Assistência Familiar e Amparo Social dos Trabalhadores do Setor de Serviços (Iafas) anunciou a abertura de 103 novas vagas de emprego para empresas de Goiânia e da Região Metropolitana.

As oportunidades são destinadas para diversas áreas de conhecimentos, sendo que podem se candidatar profissionais com ou sem experiência, além de jovens aprendizes. Também foram disponibilizadas vagas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Para participar do processo seletivo, os interessados devem enviar o currículo pelo WhatsApp (62) 3988-3400, informando nome completo, endereço, telefone de contato, escolaridade e experiência profissional. É necessário realizar um cadastro prévio pela Central de Empregos, por meio do site do Iafas.

Além das vagas, o instituto também oferece três cursos gratuitos — atendimento ao público para vigilantes; marketing pessoal; qualificação profissional para supervisores de serviço; e palestra sobre ansiedade e os prejuízos — para que estes candidatos possam se profissionalizar, adicionando as experiências e as novas habilidades ao currículo.

Estes treinamentos, que contam com carga horária de 04h, ocorrerão presencialmente na sede do Instituto, localizado no Setor Sul, em Goiânia.

Confira todas as vagas oferecidas pelo Iafas:

Ajudante Geral de Manutenção (04)

Assistente Operacional (01)

Auxiliar de Limpeza e Serviços Gerais (40)

Auxiliar de Manutenção Predial (02)

Auxiliar Operacional (05)

Eletricista (02)

Jardineiro (03)

Marceneiro (01)

Mecânico de Refrigeração (02)

Porteiro (10)

Recepcionista (05)

Servente de Limpeza (12)

Vigia (02)

Vigilante (13)

Zelador (01)

Caso os concorrentes tenham outras dúvidas, a instituição também disponibilizou o e-mail [email protected]. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 07h às 17h.