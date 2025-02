Homem muda história de roubo e policiais de Anápolis descobrem realidade bem diferente da contada

Militares chegaram a realizar patrulhamento na região, mas se espantaram com o que encontraram

Thiago Alonso - 25 de fevereiro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). (Foto: Reprodução)

Policiais militares foram surpreendidos na madrugada desta terça-feira (25), após um homem se ‘confundir’ durante uma ocorrência e trocar versões de uma história em que ele mesmo havia sido vítima.

Segundo o homem, a situação se iniciou na porta de um motel no Residencial Itatiaia, região Sudeste de Anápolis. Na ocasião, ele estava bebendo quando uma mulher e outros dois homens chegaram já o ameaçando, tomando sua carteira e sua motocicleta.

Assim, equipes da Polícia Militar (PM) realizaram um patrulhamento na região a fim de localizar os supostos criminosos, momento em que se depararam com os itens ‘roubados’, todos ainda nas proximidades.

Ao ser confrontado, o homem então trocou a versão, dizendo ter se ‘lembrado’ do que havia ocorrido: assustado com o possível assalto, ele fugiu do local correndo, instante em que acabou perdendo os pertences.

Não satisfeitos com a história, os militares confrontaram um segurança do motel, que explicou que, na verdade, a história era outra. Segundo a versão do profissional, a vítima estava acompanhada de uma mulher na saída do estabelecimento quando foi confrontada por uma terceira pessoa, que a ameaçou por conta de uma dívida de drogas.

Com medo do que poderia acontecer, o homem então saiu correndo do local, deixando para trás os itens e, como estava muito bêbado, acabou “esquecendo” onde os havia deixado.

Apesar do susto, a PM conseguiu recolher o celular, a carteira e a motocicleta da vítima, que foi liberada em seguida. Agora, o caso deve ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade ao inquérito.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!