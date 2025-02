Homem “solto por engano” da cadeia em Anápolis enfim enfrentará júri popular

Samuel Leão - 25 de fevereiro de 2025

Imagem aérea do Fórum de Anápolis. (Foto: Divulgação/OAB Goiás)

Preso pela suspeita de ter participado de um homicídio, ocorrido no bairro Calixtópolis, ainda em 2019, Gustavo da Luz Faria, de 25 anos, vai a Júri Popular nesta quarta-feira (26).

No mesmo ano do crime, mais especificamente no mês de novembro, ele e um suposto comparsa chegaram a ser libertos por um engano.

Isso porque um mandado de prisão preventiva contra ele não constava no sistema, quando um alvará de soltura foi expedido.

Presos pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE), ele e o outro suspeito acabaram sendo soltos do Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz llc.

Saíram pela porta da frente, despreocupados, mas, logo que perceberam o erro, as autoridades expediram uma ordem de recaptura.

Na época, a execução de Daniel Santana Ribeiro, de 21 anos, praticada por eles com uma pistola de calibre 9mm, teria chegado a ser filmada.