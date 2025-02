Polícia conclui investigações, e mortes atribuídas a serial killer de AL chegam a 18

JOSUÉ SEIXAS

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) – A Polícia Civil de Alagoas concluiu as investigações sobre os assassinatos que teriam sido cometidos por Albino Santos de Lima, 42, apontado como o maior serial killer do estado.

No total, 18 mortes são atribuídas a ele, além de seis tentativas de homicídio sob investigação. A conclusão da segunda fase dos inquéritos foi anunciada nesta terça-feira (25) em entrevista coletiva.

Essa fase das investigações apurou crimes que teriam ocorrido entre 2019 e 2020 na região da Chã da Jaqueira, em Maceió, onde Albino residia na época. As vítimas foram cinco homens e três mulheres, com idade entre 16 e 71 anos.

Genilda Maria da Conceição, 71, teria sido a primeira pessoa assassinada por Albino, em fevereiro de 2019.

O advogado Geoberto Bernardo de Luna, responsável pela defesa de Albino, reiterou que a defesa é baseada em problemas psiquiátricos, ou seja, de que Albino é uma pessoa doente e que cometeu os crimes sem a noção do que estava fazendo. Ele já foi denunciado pelo Ministério Público de Alagoas em alguns casos.

A polícia chegou a esses casos após análise do celular de Albino, apreendido durante sua prisão, em setembro de 2024. A perícia encontrou fotos que seriam dos túmulos de vítimas.

Além disso, exames balísticos confirmaram que os projéteis encontrados nos corpos foram disparados pela mesma arma, um revólver calibre 38, que Albino disse ter jogado em um rio.

A defesa de Albino confirmou que ele confessou ter sido o responsável pelas oito mortes. Ele já havia confessado oito, totalizando 16, e negado participação na morte de um casal evangélico.

As mortes que levaram à prisão aconteceram nos bairros do Vergel do Lago, Ponta Grossa e Levada, em Maceió, a cerca de 850 metros da residência em que ele vivia, de 2023 a 2024.

“Ele sempre agia sozinho, em alguns casos usava também balaclava e tentava se disfarçar. Mas nesses casos mais antigos há uma diferença: naquela época ele agia geralmente pelo dia, mas em horário de pouca ou nenhuma movimentação de pessoas, geralmente pela manhã bem cedinho”, disse o delegado responsável pelo inquérito, Gilson Rego Souza.

Conforme a polícia, não houve contato com as vítimas nos momentos anteriores às mortes e nenhuma delas foi alvo de violência sexual. Albino, porém, teria arquivos com conteúdo sexual, que foram apreendidos.

Ele também registrava o dia a dia das vítimas por meio das redes sociais, acrescentou o delegado. Uma delas teria sido observada por mais de seis meses. Nos crimes mais antigos, a observação teria sido feita “em campo”.

“Ninguém sabia de nada, mas tinha toda uma estratégia montada por ele. Ele planejava, investigava, calculava, via o local do crime. Fazia toda uma pesquisa, uma logística, para que pudesse agir em seguida. Realmente, ele se sentia como o Charles Bronson em ‘Desejo de Matar’ e contou isso nos depoimentos”, disse o advogado de defesa à Folha na época da prisão.

Os investigadores afirmam ainda que Albino marcava no calendário a data em que deveria cometer cada crime. Ele também visitou as lápides de algumas vítimas.

“Ele sabe, inclusive, informar, com quantos tiros alvejou cada vítima e até os locais dos corpos onde ele alvejou. Apenas o duplo homicídio, do casal de evangélicos, que ocorreu em dezembro de 2023, é que ele nega. Mas com relação a esse caso também a gente não tem nenhuma dúvida, porque temos evidências técnicas e científicas de que ele de fato foi o autor desses crimes”, afirmou Rego Souza.

No momento, Albino está no presídio Baldomero Cavalcanti, em Maceió.

Albino é filho de um ex-policial militar, que também foi indiciado pela polícia por ser o dono da arma utilizada nos crimes.

SUPOSTAS VÍTIMAS DO SERIAL KILLER DE ALAGOAS

Nome, idade e data aproximada do crime