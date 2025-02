Saneago vai descontar apenas R$ 21 da conta de anapolinos pelos transtornos gerados

Valor corresponde a cerca de 2 mil litros de água por residência

Samuel Leão - 25 de fevereiro de 2025

Moradores de Anápolis reclamam da qualidade da água recebida. (Foto: Arquivo Pessoal)

A partir de março, a Saneago começa a compensar a população de Anápolis pelos prejuízos sofridos com a água suja, disponibilizando descontos de R$ 21 para cada residência afetada.

Será essa a compensação pelos transtornos, que duraram mais de um mês, e afetaram drasticamente o dia-a-dia dos anapolinos.

Essa informação foi divulgada pelo porta-voz da companhia, Leonardo Mendes, durante o programa Agora desta terça-feira (25), do Portal 6 com a rádio 105.7 FM.

“Junta com as Agência Reguladoras, entendeu-se que foi esse o montante necessário de descargas para limpar a água das residências”, expressou.

O valor é equivalente a dois metros cúbicos, totalizando cerca de 4 caixas d’água com 500 litros ou 2 mil litros. Esse teria sido o montante “dispensado” pelos moradores para limpar os reservatórios domésticos.

Ainda segundo o porta-voz, esse desconto seria equivalente a 15% do faturamento da companhia em Anápolis – representando um total de quase R$ 3 milhões.

Além de frisar que o valor foi acordado com as Agências Reguladores, tanto no âmbito municipal (ARM) quanto estadual (AGR), revelou-se que o cliente também pode procurar a Saneago e, através de um requerimento próprio, munido de provas, ser ressarcido por outros problemas pela via administrativa.