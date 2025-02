Câmara de Anápolis corta gastos e limita verbas para vereadores

Haverá o corte dos salários de comissionados da estrutura administrativa e redução do teto de contratações nos gabinetes

Samuel Leão - 26 de fevereiro de 2025

Andreia Rezende, presidente da Câmara de Anápolis. (Foto: Arthur Moura)

A presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Andreia Rezende (Avante), anunciou medidas para equilibrar as contas do Legislativo, após a definição do duodécimo para 2025 vir abaixo do esperado.

O valor repassado pelo Executivo será de R$ 58,7 milhões, cerca de R$ 7 milhões inferior ao previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, enquanto as despesas cresceram mais de 23% em relação ao ano passado.

Diante disso, a Câmara deixará de cobrir despesas com diárias, viagens e combustível para vereadores, que agora serão responsáveis por esses custos.

Também será criada uma verba de gabinete com limite fixo, e qualquer valor excedente deverá ser pago pelo próprio parlamentar.

Além disso, haverá o corte dos salários de comissionados da estrutura administrativa e redução do teto de contratações nos gabinetes, atualmente fixado em R$ 67 mil. A nova limitação será apresentada nesta quinta-feira (27).

Os cortes ainda incluem a eliminação de despesas com buffet, estrutura para eventos e reavaliação de contratos da Casa para evitar excessos. “Estamos estudando as reduções para minimizar impactos, mas é essencial equilibrar as contas e evitar gastos desnecessários”, disse Andreia.