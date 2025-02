Dezoito pessoas morrem em acidente com ônibus turístico na Tailândia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Dezoito pessoas morreram e 23 ficaram feridas no leste da Tailândia nesta quarta-feira (26), após os freios de um ônibus de turismo falharem e ele capotar em uma vala, de acordo com a polícia.

“Era uma estrada em declive. O motorista perdeu o controle do veículo antes de ele capotar”, disse o coronel Sophon Phramaneehe, acrescentando que todos mortos são adultos.

O coletivo transportava funcionários do governo da província de Prachin Buri, ao leste de Bancoc. No momento do acidente, havia 49 passageiros no ônibus, todos tailandeses.

Postagens nas redes sociais mostraram equipes de resgate e médicos no local, na província de Prachinburi, a 155 km da capital Bancoc, ajudando as vítimas perto do ônibus com o chassi exposto.

A primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra manifestou suas condolências às famílias das vítimas e disse que uma investigação está em andamento.

“Se for constatada violação no uso de veículos que não atendem aos padrões ou envolvimento em uso imprudente de veículos, serão tomadas medidas legais”, disse em uma postagem no X. “A inspeção dos veículos deve ser segura e atender aos padrões especificados antes de serem colocados em uso para prevenir acidentes e reduzir perdas como esta novamente.”

Acidentes de trânsito e mortes são comuns na Tailândia devido à fraca aplicação dos padrões de segurança veicular e estradas mal conservadas. O país ficou em nono lugar entre os 175 membros da OMS (Organização Mundial da Saúde) em mortes no trânsito, de acordo com relatório de 2023.

No ano passado, um ônibus escolar pegou fogo devido a um vazamento de cilindro de gás, matando 23 pessoas, incluindo 16 estudantes.