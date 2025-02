Câmeras de segurança mostram momento em que restaurante do bairro Jundiaí é furtado

Jovem teria invadido o estabelecimento para levar garrafas de vodka e cachaça

Natália Sezil - 27 de fevereiro de 2025

Momento foi flagrado pelas câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança registraram o momento em que um restaurante próximo ao Parque Ipiranga, no Bairro Jundiaí, foi furtado durante a madrugada desta quinta-feira (27), em Anápolis.

O caso foi levado à delegacia pela gerente do Rafa’s Food Park, que teria sido informada por um dos funcionários sobre o ocorrido.

Ele, por sua vez, teria tomado conhecimento do furto por meio do vigilante do restaurante. O ato também teria disparado o alarme do estabelecimento, o que fez com que até mesmo o vizinho notasse a situação.

Nas imagens registradas pelo circuito interno, é possível ver quando um jovem entra no local, aproximadamente às 00h30, e leva duas garrafas de bebidas alcoólicas – que seriam de cachaça e vodka.

Diante das evidências, o caso foi formalmente registrado junto à Polícia Civil (PC), que deve investigar a ocorrência.

