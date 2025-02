Últimos dias para garantir descontos especiais na UniEVANGÉLICA com a nota do ENEM

Nota do ENEM pode garantir até 100% de desconto na primeira semestralidade e até 55% ao longo dos demais períodos

Publieditorial - 28 de fevereiro de 2025

UniEVANGÉLICA. (Foto: Reprodução)

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA está com inscrições abertas para ingresso no ensino superior utilizando a nota do ENEM. São mais de 40 cursos de graduação e uma excelente notícia: os candidatos podem usar o desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio de 2014 a 2024, ampliando as chances de realizar a graduação dos seus sonhos.

A nota do ENEM pode garantir até 100% de desconto na primeira semestralidade e até 55% ao longo dos demais períodos. As inscrições seguem até o dia 5 de março, exclusivamente pelo site oficial da instituição (www.unievangelica.edu.br). As matrículas dos aprovados poderão ser realizadas até 7 de março.

A taxa para participar do processo é de R$ 30,00, e os resultados são divulgados em até cinco dias úteis após a confirmação da inscrição. Para garantir a vaga, os aprovados deverão efetuar a matrícula em até três dias úteis após a divulgação do resultado, respeitando o prazo final de 7 de março.

A UniEVANGÉLICA oferece cursos de bacharelado, licenciatura e formação tecnológica em diversas áreas do conhecimento, com unidades em Anápolis, Ceres, Jaraguá, Rubiataba e Senador Canedo. Entre as opções disponíveis estão Administração, Direito, Enfermagem, Psicologia, Educação Física, Engenharia de Software, entre muitas outras, atendendo a diferentes perfis e demandas do mercado.

Para participar utilizando a nota do ENEM, basta preencher o cadastro na página de inscrição e inserir as notas de cada área de conhecimento. Com sólida infraestrutura, ensino de excelência e alta empregabilidade, a UniEVANGÉLICA reforça seu compromisso em proporcionar formação acadêmica alinhada às exigências do mercado de trabalho.

Para mais informações sobre descontos, documentos exigidos no momento da matrícula, prazos e detalhes sobre cada curso, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (62) 3310-6684. O e-mail [email protected] também está disponível para esclarecimento de dúvidas.