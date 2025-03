Idosa morre após ser atropelada por motocicleta em rodovia do Centro Goiano

Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de São Luís de Montes Belos

Paulo Roberto Belém - 01 de março de 2025

Ponto da GO-174, onde a idosa teria sido atingida (Foto: Divulgação)

Uma idosa, de 69 anos, morreu no hospital de São Luís de Montes Belos, para onde foi levada após ter sido atropelada por uma motocicleta na GO-174, rodovia que liga a cidade à Sanclerlândia, ambas localizadas no Centro Goiano.

Maria Aparecida de Jesus teria sido atingida por uma Honda CB 300, conduzida por um homem, que não teve a idade divulgada, quando este estava trafegando no sentido São Luís de Montes Belos, na noite desta sexta-feira (28).

Foi quando, na altura do km 397, enquanto chovia, a vítima supostamente atravessou a pista, tendo um farol ofuscado a visão do motociclista que acabou atingindo Maria Aparecida. Há informação de que no local há pouca iluminação.

Ela foi socorrida para o Hospital Municipal de São Luís de Montes Belos, onde morreu depois de ser atendida. A vítima chegou a passar por procedimento médico, visando a estabilização, mas acabou falecendo.

Por conta da morte violenta, a Polícia Civil (PC) da região investigará as circunstâncias que ocorreram o acidente que vitimou a idosa, considerando o que narrou o envolvido.