Zelenski foi humilhado por Trump em cena grotesca e desrespeitosa, diz Lula

Presidente comentou postura de encontro ocorrido entre os líderes ucraniano e estadunidense

Folhapress - 01 de março de 2025

Presidente Lula. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

(FOLHAPRESS) – O presidente Lula (PT) afirmou neste sábado (1º) a jornalistas do Uruguai que o bate-boca na Casa Branca entre Donald Trump e Volodimir Zelenski foi uma cena grotesca e desrespeitosa e que o ucraniano foi humilhado pelo americano.

“Eu, sinceramente, não sou diplomata, mas acho que desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca”, afirmou o brasileiro.

“Há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros, e que não é possível falar de democracia se não há respeito ao outro ser humano. Acho que o Zelenski foi humilhado”, continuou.

Ainda segundo Lula, “a União Europeia foi prejudicada” com o discurso do presidente ucraniano. Lula afirmou que conversou também com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, que “é bem possível que a Europa fique responsável pela reconstrução da Ucrânia” e pela manutenção da Otan, a aliança militar ocidental liderada pelos EUA.

Em uma cena nunca vista em público no Salão Oval da Casa Branca, Trump e Zelenski bateram boca sobre os rumos da Guerra da Ucrânia, levando o visitante a deixar o encontro sem a prevista entrevista coletiva.