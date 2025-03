Aposta de Goiás crava os números da Mega-Sena e leva sozinha prêmio de R$ 41,7 milhões; saiba de onde

Três outros goianos conquistaram R$ 35,5 mil, cada, por acertarem a quina

Natália Sezil - 02 de março de 2025

Cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Goiás teve um grande sortudo no concurso 2835 da Mega-Sena, realizado neste sábado (01). O prêmio acumulado era de R$ 41,7 milhões – valor que o vencedor leva sozinho para casa. O bilhete premiado foi registrado em São Miguel do Araguaia, no Norte goiano.

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), a aposta simples foi feita pela internet. Com somente seis números, a cartela custou apenas R$ 5.

Além do grande ganhador, São Miguel do Araguaia registrou um vencedor da quina. Também com uma aposta simples de seis números, o sortudo conquistou R$ 35,5 mil.

Outras duas apostas premiadas acertaram cinco dos seis números sorteados, levando para casa o mesmo valor. Elas são de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Enquanto isso, moradores de Anápolis, Luziânia, Jataí, Rio Verde e outros municípios goianos começaram o dia com, pelo menos, R$ 603,29 a mais. Isso porque 269 apostas acertaram a quadra.

Os sortudos têm até 90 dias para retirar o prêmio em uma agência da Caixa, aonde devem se dirigir com documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado.

Confira os números sorteados

09 – 24 – 27 – 36 – 43 – 54

Próximo sorteio

Para quem não ganhou dessa vez, mas continua tentando, o concurso 2836 da Mega-Sena acontece na quinta-feira (06). O prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões.