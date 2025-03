Com investimento de R$ 93 milhões, novo complexo logístico está em construção em Goiânia

Infraestrutura está sendo construída ao lado do Aeroporto de Goiânia e deve contar com mais de 90 mil metros quadrados

Thiago Alonso - 03 de março de 2025

Investimento Log Goiânia III será inaugurado já em 2025. (Foto: Divulgação/Log CP)

Máquinas, construções e muita movimentação. Assim tem sido o dia a dia na região do Setor Santa Genoveva, bem ao lado do Aeroporto de Goiânia, com as obras de um novo complexo operacional que deve chegar à capital de Goiás já em 2025.

Nomeado como LOG Goiânia III, o empreendimento será um condomínio logístico de grande porte, projetado para atender empresas com uma infraestrutura moderna para as operações.

Com um investimento de R$ 93 milhões, a área deve contar com mais de 90 mil m², sendo, em maioria, composto por galpões modulares classe A — ideais para redes de distribuição que devem atuar no local.

Tamanho terreno deve se somar aos 175 mil m² dos antecessores Goiânia I e II, que já atendem companhias do varejo, e-commerce, agro e mercado farmacêutico desde 2012.

O lançamento do novo condomínio faz parte do “Log 2 milhões”, cujo plano de expansão visa a construção de mais de 2 milhões de metros quadrados em todo o Brasil, até o fim de 2028, sendo que 20% dos novos empreendimentos devem ser destinados à região Centro-Oeste do país.

Segundo a Log CP, responsável pelo investimento, a expectativa é que o LOG Goiânia III comece a funcionar já no terceiro trimestre de 2025, quando as obras devem ser completamente entregues.

