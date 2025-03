Foliões ficam frustrados com Carnaval no interior de Goiás e capital leva a melhor

Mesmo com cidades lotadas, festividades não agradaram alguns dos participantes

Davi Galvão - 03 de março de 2025

Imagens ilustrativas do Carnaval em Goiânia (Foto: Divulgação)

Com as cidades históricas e tradicionais do interior goiano já tendo se consagrado como as melhores folias de Carnaval do estado, vários turistas procuraram esses destinos para aproveitarem as festanças.

Porém, ao contrário das edições anteriores, as concentrações de 2025 em municípios interioranos renderam diversas reclamações de quem apostou as fichas no “seguro”.

Em entrevista ao Portal 6, a estudante Nathália Leite, de 25 anos, foi de Anápolis até Goiás, antiga capital do estado, para poder curtir a tradicional folia. Porém, a experiência não foi nem perto do que haviam contado a ela.

“Minha família por parte da mãe é todinha de lá e sempre falaram muito bem do Carnaval. Mas esse sábado que eu fui, pelo menos, não foi nada do que me disseram. A banda pedia pra galera pular, cantar, ninguém se mexia, não tinha energia nenhuma. A cidade é maravilhosa, mas a folia em si, não deu para aproveitar”, disse.

Ela comentou que a concentração na Praça do Coreto estava um pouco mais animada do que a do Centro Cultural, mas que ainda assim não foi o bastante para valer a viagem.

Apesar disso, registros do local mostram que ao menos a noite de sábado (1º) foi bem lotada, com os foliões tomando completamente as ruas da cidade.

Em Pirenópolis, a festança também reuniu uma parcela de críticas. O jornalista Gustavo Martins, de 26 anos, contou que tem o costume de viajar para diferentes cidades a cada ano e que, desta vez, a experiência foi bem negativa.

“Todo ano viajo pra passar carnaval no interior de Goiás. Esse ano foi Pirenópolis. Eu realmente me senti decepcionado porque estava esperando pelo menos uma grade com programação e atrações para o Carnaval na cidade, mas teve apenas uma banda e alguns blocos […] De tudo, ainda deu pra aproveitar muita coisa, mas não na mesma forma que um carnaval tradicional”, disse.

Viajando com o namorado, ele comentou que a estadia compensou muito mais por conta das cachoeiras e paisagens naturais do que pela folia em si.

Capital levou a melhor

Na contramão do que normalmente acontece, este ano as folias de Goiânia parecem ter levado a melhor ante ao interior. Gabriella Lícia, de 25 anos, foi curtir o Bloco Pulsar, que ocorreu neste sábado (1º) na Pecuária e rasgou elogios ao evento.

“Show da Valesca, DJ Gugga, MC Danny, cerveja gelada, open bar absurdo, open food de jantinha, pamonha, espetinho, muita animação, galera LGBTQIA+ montada em peso, 12h de evento sem parar, muita organização, segurança excelente, não vi nenhum roubo, nenhuma briga, nada mesmo”, disse.

O mesmo se observou em diversos outras folias da cidade, como no Bloko Das Divas, deste último domingo (02), que aconteceu no CEPAL e contou com atrações como Fabrício Rodrigues, Thata Abusada e Kira Spirandelli.

Arthur Abreu, que participou da festança, elogiou a “vibe” do público e dos artistas, que passaram uma energia inigualável.

“Parecia coisa de filme, toda hora tinha gente pulando, se abraçando, muito respeito com a diversidade, só a galera feliz”, comentou.