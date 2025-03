Furto de notebook em condomínio de Anápolis fez moradores descobrirem o pior; veja vídeo

Sentimento é de revolta pela vulnerabilidade a que cada moradia está exposta

Natália Sezil - 03 de março de 2025

Vídeo feito pelos moradores demonstrou o problema. (Foto: Reprodução)

Um caso de furto de notebook terminou na insatisfação de vários moradores de um condomínio localizado no bairro Boa Vista, em Anápolis, ao possibilitar a descoberta de um fato chocante, nesta segunda-feira (03).

A comoção teve início quando uma jovem, de 19 anos, voltou para casa, depois de dois dias fora, no Carnaval, e notou a falta do eletrônico, que havia sido deixado em cima da cama.

Apesar da ocorrência, esse foi o único “vestígio” do furto deixado para trás. Isso porque a porta da frente do apartamento não apresentava quaisquer sinais de arrombamento, e foi encontrada destrancada.

Juntos, os fatores indicavam que a pessoa que teria cometido o delito possuía a chave para entrar na moradia. Diante disso, a Polícia Militar (PM) foi acionada.

No local, as autoridades constataram o que havia sido relatado, mas a suposição de que alguém tinha a chave da unidade virou algo muito pior.

O que os moradores descobriram é que a chave fornecida pelos donos do prédio podia abrir todos os apartamentos do condomínio, porque as fechaduras eram iguais.

O fato, inclusive, chegou a ser provado em um vídeo enviado ao Portal 6. Demonstrada a vulnerabilidade a que cada moradia está exposta, a novidade causou revolta entre os residentes.

A reportagem também apurou que a jovem não teria sido a única afetada, já que outras duas residências teriam sido invadidas. Agora, a Polícia Civil (PC) deve apurar a situação.

