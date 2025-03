Governo de Goiás anuncia mudança importante para beneficiários do aluguel social

Aplicativo já pode ser usado em Inhumas e Itaberaí. Restante do estado terá portabilidade ao longo dos próximos meses

Paulo Roberto Belém - 03 de março de 2025

Novo app deve ser baixado nas lojas de aplicativos (Foto: Divulgação)

Por conta da mudança da instituição de pagamento do programa habitacional Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, os beneficiários devem baixar o Inttegra Social, que já está em funcionamento em Inhumas e Itaberaí desde o mês de fevereiro.

O Governo de Goiás lembra que nos demais municípios, a mudança será realizada ao longo dos próximos meses. Para realizar a alteração, usuários dos sistemas Android e iOS devem buscar nas respectivas lojas digitais o app Inttegra Social.

Para baixá-lo, deve escolher entre o App Store (sistema iOS) ou a Play Store (sistema Android), buscando o app “Inttegra Social”. Depois disso, é necessário adicionar dados pessoais, endereço de e-mail, além de cadastrar a senha que é confirmada pelo WhatsApp ou SMS.

“Será por meio deste novo aplicativo que os recebimentos e pagamentos para o locador do imóvel serão realizados”, explicou a coordenadora do programa Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

App do Aluguel Social

O Governo também informou que continuará em operação o aplicativo Aluguel Social, mas terão acesso somente os usuários do sistema Android.

Por meio da ferramenta, é possível receber notificações sobre a situação do programa, receber alertas e enviar documentos comprobatórios como contrato de aluguel e comprovantes de pagamento, conforme a dinâmica do recebimento do benefício.

O aplicativo Aluguel Social é uma alternativa de atendimento, mas não é a única. Outra opção é o próprio site da Agência, que pode ser acessado clicando aqui.