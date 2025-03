Não é o leite, nem o creme de leite: descubra o ingrediente que deixa os bolos mais fofinhos

Existem alguns truques que podem ser aplicados durante o preparo, garantindo uma massa perfeita

Magno Oliver - 03 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Cozinha sem Mistério)

Atire a primeira lágrima quem nunca foi preparar um bolo e se decepcionou ao ver que ele ficou seco por dentro, pesado e com a massa dura, não é mesmo?

Preparar um bolo com a massa macia e fofinha parece tarefa simples, mas a gente sabe que não é bem por aí. Muita gente aposta que leite ou mais creme de leite na receita é o segredo essencial.

No entanto, temos um ingrediente pouco usado no preparo de bolos que bombou no TikTok e mostrou que transforma completamente a textura da massa de um bolo. Ele é simples, acessível e faz toda a diferença no resultado final.

Não é o leite, nem o creme de leite: descubra o ingrediente que deixa os bolos mais fofinhos

O item especial que vai dar fofura à massa é a maionese. Feita de ovos e óleo, as trends no TikTok mostraram que ela ajuda a manter a umidade da massa e proporciona um toque especial de maciez sem mudar o sabor.

As confeiteiras profissionais explicam que a maionese age de duas formas para garantir textura de qualidade na massa. A primeira é que o óleo presente na composição impede que o bolo resseque.

A segunda é que os ovos presentes na maionese contribuem para a estrutura e estabilidade do bolo. Assim, para garantir uma massa fofinha, basta adicionar de duas a três colheres de sopa na massa.

O resultado surpreende e você atinge um ponto de massa leve, fofo, com umidade equilibrada e sem excessos.

A trend do TikTok mostrou que em bolos de chocolate, a diferença entre as massas com e sem maionese fica comprovada.

Por fim, o bolo sem maionese tende a ressecar mais rápido, enquanto que com o ingrediente a durabilidade e a fofura dela se prolongaram mais.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!